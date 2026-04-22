[caption id="attachment_1591449" align="aligncenter" width="360"] 村山豪選手[/caption]日本バレーボール協会より2026年度男子日本代表チームの登録選手・監督・スタッフが発表され、東京グレートベアーズからは村山豪選手、後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手、川野琢磨選手が選出された。4選手のプロフィールはチェック4人の選手のプロフィールを紹介しよう。背番号12、ミドルブロッカーの村山豪選手は、1998年7月30日生まれの27歳