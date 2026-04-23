高橋一生が主演をつとめるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作は、冷酷無比な社長・根尾光誠（高橋一生）が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたうえ、自分が立ち退きを進めていた商店街に生きる男・野本英人（高橋・二役）に“転生”していたところから物語が進んでいく。4月21日（火）に放送された第2話では、光誠が英人について調べた結果、経営しているクリーニング店は赤