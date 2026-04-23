ドラマ『リボーン』に突然の“羽生結弦”　2014年の金メダル獲得が主人公を助ける衝撃展開

高橋一生が主演をつとめるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、冷酷無比な社長・根尾光誠（高橋一生）が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたうえ、自分が立ち退きを進めていた商店街に生きる男・野本英人（高橋・二役）に“転生”していたところから物語が進んでいく。

4月21日（火）に放送された第2話では、光誠が英人について調べた結果、経営しているクリーニング店は赤字だらけで、1000万円もの借金があると判明。

すると、“羽生結弦”がこの状況を打破する鍵となる展開に…!?

【映像】転生先で1000万円の借金！窮地の光誠を救ったのは…

◆「僕なら…羽生結弦選手にお願いします」

何者かに階段から突き落とされ、気がつくと英人に転生していたうえ、2012年の世界に遡っていた光誠。

なんとか元の人生を取り戻す道はないかと模索する光誠だったが、“この時代の光誠”も自分とは別に存在していることを知り、ひとまず英人として生きていくしかないと覚悟する。

そこで光誠は、生活の基盤をつくるべく、英人のことや周囲の状況を調べた。

父・野本英治（小日向文世）と一緒に営んでいるクリーニング店は、商店街の人たちがツケ払いを滞納し続け、その経営状況は毎月赤字で最悪の状態。さらには1000万円もの借金があることまで判明する。

「これは、英人として生きる僕にも被害が及ぶぞ…」と危惧した光誠は、この寂れた商店街を盛り上げて生活を立て直すことに。

将来人気になる動画配信者に商店街の宣伝を頼むなど、光誠は“2012年以降の未来の記憶”を活かしながら立ち振る舞い、商店街を軌道に乗せていった。

すると、元の世界で光誠の相談役だった東郷ファンド代表・東郷義隆（市村正親）が、この光誠の活躍に目をつけ声をかけてくる。

光誠は正体を隠したまま、自分に先見の明などはなく“偶然だ”と誤魔化すが、東郷は「あるクライアントから、フィギュアスケート選手を使った広告を頼まれていてね」と打ち明け、“来年のソチ五輪の結果を予想してほしい”と頼んできた。

東郷はこの件で1000万円の報酬を提示し、光誠の脳裏には1000万円の借金のことがよぎる。

そして、未来を知る光誠は、「僕なら…羽生結弦選手にお願いします」と告げた。

そこから時が経ち、元の世界と同じように羽生選手が2014年にソチ五輪で金メダルを獲得し、光誠の予想は見事的中。光誠は約束通り1000万円を受け取るのだった。