「左足関節脱臼骨折」のため2日から入院していたタレント松本明子（60）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。復帰後のお見舞いの品を投稿した。松本は「たくさんの優しさに支えられてます」とし、贈られたお見舞いを公開。「カルシウムたっぷりのおいしい差し入れは骨折経験の先輩、ロッチ中岡さんから」「akko60左足関節脱臼骨折のオリジナルトートバッグは東貴博さんから」「あしのケガのご利益で有名な深川不動尊のお守