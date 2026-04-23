「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン」エースコックは、5月18日から、「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン／よこすか海軍カレーうどん」を発売する。“カレーの街よこすか”認定第一号の名店「魚藍亭」監修のカップめんが今年も登場する。カレールウならではの濃厚感と牛脂のコクに、スパイスの香りや辛みが食欲をそそるカレーラーメン、鰹だしをしっかり利かせたカレーうどんの2品がラインアップした。「魚藍亭監修 よ