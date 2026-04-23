4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が、4月末にマネージメント会社との契約を満了し、バンド自らで設立する新会社で活動を開始することを。公式サイトで公表しました。 【写真を見る】【 SEKAI NO OWARI 】「自分達のマネージメント新会社『株式会社S.U.N.S』を設立」5月より新会社で活動公式サイトには「SEKAI NO OWARIマネージメント新会社設立のお知らせ株式会社S.U.N.S」というタイトルと署名で投稿され「この度、SEKAI N