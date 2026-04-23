今年10月に熊本市で行われる特別版「お城EXPO in 熊本」のクラウドファンディングへの支援の呼びかけが、熊本市のアーケード街でありました。 「お城EXPO」は毎年12月に横浜で開かれている大型のお城イベントです。今年は熊本地震から10年に合わせ、10月3日と4日に熊本城ホールでイベントの特別版が開かれることになりました。一方で、プロジェクトの運営費が財団資金や入場料収入などだけでは賄えないこと