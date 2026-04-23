概念を覆す革新的ミニバンをデザインイベントで展示！レクサスは、2026年4月21日から26日までイタリア・ミラノで開催される「ミラノデザインウィーク2026」において、次世代フラッグシップモデル「LS CONCEPT（LSコンセプト）」を実車展示しました。すでに各種モーターショーで注目を集めてきた同モデルですが、今回はデザインイベントという舞台で、単なるクルマとしてではなく“空間”としての価値を提示する点が大きな見ど