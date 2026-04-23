【リーシャ・マオ】 2027年2月 発売予定 価格：24,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「リーシャ・マオ」を2027年2月に発売する。価格は24,800円。 本商品はRPG「軌跡シリーズ」数作に登場する「リーシャ・マオ」を1/7スケールフィギュア化。「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-」で登場した姿が再現され、柔らかな笑顔