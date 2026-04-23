女優、前田敦子（34）が23日、都内で「ベストバディアワード2026授賞式」に登壇した。人とペットの絆を称える賞で、26年が設立初年度となる。受賞に際し「記念すべき第1回目のすてきな賞をいただけてうれしいです。小動物から始まって、20年前くらいにワンちゃんを迎えてから、いなくてはならない存在としてペットと暮らしているので、こういった賞をいただけてうれしいです」と喜んだ。インスタグラムでは、飼い猫「ポッツ」など