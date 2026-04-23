俳優の黒島結菜が、テレビ朝日系連続ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』に出演している。インタビューでは、本作主演の鈴木京香と久しぶりに共演した喜びや現場での様子を振り返ってくれたほか、先日29歳の誕生日を迎え、20代ラストイヤーへの思い、そして俳優としての現在地を語った。【写真】新鮮！前髪パッツンでキュートな黒島結菜■鈴木京香と久しぶりの再共演「お芝居のスイッチが入る瞬間がすごい」――まず