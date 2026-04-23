MLB Japan公式Xは4月21日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）がロッキーズ戦で52試合連続出塁を達成した場面を公開した。投稿では、安打で出塁した大谷が、2018年にレンジャーズの秋信守が記録したアジア選手最多の52試合連続出塁に並んだことを伝えている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 動画では