【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#19【前回を読む】巨人・川上哲治監督が「阪急を勝たせてはいけない」と憤慨した、球審への報復行為前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至