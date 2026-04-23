お笑いタレントのキンタロー。が、モノマネをしている歌手・浜崎あゆみとのツーショットを公開した。キンタロー。は２２日、自身のインスタグラムを更新。「名古屋４月１６日ＤＡＹ２またまたａｙｕさんを追いかけさせて頂きましたａｙｕさんからいい加減、息ピッタリになってきてるからやめてー笑って言ってもらえてずっと憧れていた女神にそんな有難きお言葉言ってもらえる世界線があるなんてってますます嬉し