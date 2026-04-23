3人娘ユニット「わらべ」のかなえ役で知られるタレントの倉沢淳美が22日までに自身のインスタグラムを更新。20日に迎えた59歳の誕生日をゴージャスに楽しむ姿を公開した。 【写真】まさに絶景！「世界一高い位置にあるプール」から見た世界 「パームタワーの50階にあるAURA Skypool世界一高い位置にある360℃見渡せるインフィニティープールです思い出に残る誕生日になりました」と