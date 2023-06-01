◇プレミアリーグブライトン3−0チェルシー（2026年4月21日）ブライトンのMF三笘が5試合ぶりの先発で存在感を示した。18日のトットナム戦で足を気にする様子を見せて途中交代したが、開始3分に右クロスに合わせるなど、後半37分までプレーし、不安を完全払拭。チームも勝ち点1差で追っていたチェルシーをかわして暫定6位に浮上。来季の欧州カップ戦出場権も視野に入り「あと4試合、いいモチベーションで試合ができる」と充