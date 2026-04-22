お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二さん（49）が21日、ブランド卵の新CM発表会に登場。CMの起用理由について、ツッコミを入れました。小峠さんは、料理愛好家として知られる平野レミさんと『ヨード卵・光』新CM発表会に登場。卵のCMに起用されたことについて「来るんじゃないかなといつか思っていましたけど、“ついに来たね”って感じはしましたね」と、心境を語りました。また、起用された理由について司会者から「こだわりのあ