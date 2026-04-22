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米１０年債利回りは４．２７３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（日本時間21:37）（%） 米2年債 3.764（-0.015） 米10年債4.273（-0.019） 米30年債4.883（-0.017） ドイツ2.998（-0.006） 英国4.863（-0.021） カナダ3.456（-0.027） 豪州4.957（+0.050） 日本2.391（+0.005） ※米債以外は10年物