江ノ電の新型車両を記念した「江ノ電ルーム」＝２１日、鎌倉プリンスホテル江ノ島電鉄で２０年ぶりとなる新型車両の導入を記念し、鎌倉プリンスホテル（神奈川県鎌倉市七里ガ浜東）は２３日から、江ノ電をモチーフとした内装の「江ノ電ルーム」の特別宿泊プランを１日１組限定で販売する。江ノ電の車両が載った「江ノ電ケーキ」も同日から期間限定で販売する。江ノ電は混雑緩和を狙い、新型車両「７００系」を導入し、今月１９