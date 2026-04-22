声優や俳優として活動する林鼓子のファースト写真集（イマジカインフォス／2026年5月15日発売）のタイトルが発表された。 【写真】「林鼓子1st写真集」限定版・特典の絵柄を見る 『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役などを務めた声優の林鼓子。彼女のファースト写真集のタイトルは「coc