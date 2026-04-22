声優や俳優として活動する林鼓子のファースト写真集（イマジカインフォス／2026年5月15日発売）のタイトルが発表された。

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『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役などを務めた声優の林鼓子。彼女のファースト写真集のタイトルは「coco」（ココ）。ストレートに名前を冠したこのタイトルは林自身が考案したもので、現在の「林鼓子」を象徴するようなファースト写真集を作り上げるという意気込みも込められているという。

本写真集のタイトルと合わせて表紙・特典画像も発表。表紙は通常版、インフォスクエア限定版、Amazon限定版、電子版の4パターン。それぞれ異なる衣装・シチュエーションで撮影を敢行。通常版の夕陽がさすビーチでのカットは本人も大のお気に入りのもの。なお写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当している。

本写真集の発売を記念して7月4日（土）は都内某所にて、7月5日（日）には大阪市内某所にてイベントも開催予定であり、現在応募を受け付けている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）