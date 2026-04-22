シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が22日、Instagramのストーリーズを更新。「祝い酒」とコメントし、プライベート感あふれる動画を公開した。【映像】あいみょんのタトゥーが見える姿やビールを飲む姿3月2日から4月21日まで東京、大阪、福岡などをまわるライブツアーを行っていたあいみょん。16日に更新したXでは、タトゥーが“チラ見え”するライブのオフショットを公開し、「新しいタトゥー入れた!?お花かな」「