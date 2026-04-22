【漫画】本編を読む赤ちゃんたちが屋台で語り合う姿を描いた漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）。「赤ちゃんあるある」をテーマにした同作は、子育て世代を中心に人気の作品だ。本稿で紹介するエピソードでは、“ママのお腹”にホームシックを覚える赤ちゃんの本音が語られている。この日「屋台ヤケミルク」にやって来たのは、先日産まれたばかりのなっちゃん。上機嫌ではしゃいでいたのも束の間、「ママのお腹の中が恋