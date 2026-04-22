大分県が全国や海外に向けて認知度やイメージアップを図ろうと、ハローキティを「おおいたスペシャルサポーター」に任命しました。 【写真を見る】ハローキティ大分の顔にスペシャルサポーター任命特別ロゴ誕生 22日県庁で拍手に包まれながら現れた、元気いっぱいのハローキティ。「おおいたスペシャルサポーター」の任命式に出席しました。 佐藤知事から任命