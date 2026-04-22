鹿児島の夏の風物詩かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会。今年は8月29日に開催されることが決まりました。約1万5000発が夏の終わりの夜空に打ち上げられます。九州最大級の花火大会「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」。22日開かれた実行委員会で、今年は8月29日に開催されることが決まりました。当日は、午後7時半から約1万5000発の花火が打ち上げられ、恒例の2尺玉 2発同時打ち上げや、音楽花火によ