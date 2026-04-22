舞台『チェンソーマン』レゼ篇、最新ビジュアル公開で見つめ合うデンジ＆レゼ 天使の悪魔など全キャスト発表
舞台「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇の全キャスト情報が発表された。あわせて、メインビジュアル、デンジ＆レゼのモーメントビジュアル第1弾、全キャラクタービジュアル、公演日程・チケット情報などの詳細が解禁された。
【写真】見つめ合うデンジとレゼ…舞台『「チェンソーマン』レゼ篇新ビジュアル
前作より続投するキャストに加え、今回より新たに登場するキャラクターとして、レゼ役を相馬結衣、天使の悪魔役をゆうたろう、サメの魔人・ビーム役を梶原颯、暴力の魔人役を船木政秀が演じる。
メインビジュアルは、デンジを取り巻くキャラクターたちの姿がサイケデリックに描かれている。
モーメントビジュアル第1弾は、デンジとレゼが出会い、距離を縮めていく瞬間が切り取られた。モーメントビジュアルは今後も順次公開が予定されており、切ない青春模様から突如劇的な展開を迎える物語の序章を感じさせるものとなっている。
また、きょう22日、チケット最速先行の抽選申し込みも開始された。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックスは累計3400万部を突破。2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタートすると、2026年3月に最終回を迎えた。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、2025年に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は興収108億円を超える大ヒットとなった。アニメは『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
今回舞台化される『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語。デンジとレゼの切なくも激しい関係性や劇的な展開が魅力の人気エピソードを舞台で表現する。
公演は、7月25日〜8月2日に東京・天王洲 銀河劇場、8月7日〜12日に京都劇場にて上演される。
■出演キャスト
デンジ：土屋直武
レゼ：相馬結衣
早川アキ：梅津瑞樹
パワー：甲田まひる
天使の悪魔：ゆうたろう
ビーム：梶原颯
暴力の魔人：船木政秀
チェンソーマン：夛田将秀／仲宗根豊
ボム：海田真衣／池田真結
マキマ：平野 綾
＜サブキャスト＞
三好大貴、阿瀬川健太、新原ミナミ、笹川大輔、山崎竜之介（※崎＝たつさき）、寺井竜哉、大賀辰次朗
＜ダンサー＞
キッキィ、啓、ゴリキング、Charlie
【写真】見つめ合うデンジとレゼ…舞台『「チェンソーマン』レゼ篇新ビジュアル
前作より続投するキャストに加え、今回より新たに登場するキャラクターとして、レゼ役を相馬結衣、天使の悪魔役をゆうたろう、サメの魔人・ビーム役を梶原颯、暴力の魔人役を船木政秀が演じる。
モーメントビジュアル第1弾は、デンジとレゼが出会い、距離を縮めていく瞬間が切り取られた。モーメントビジュアルは今後も順次公開が予定されており、切ない青春模様から突如劇的な展開を迎える物語の序章を感じさせるものとなっている。
また、きょう22日、チケット最速先行の抽選申し込みも開始された。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックスは累計3400万部を突破。2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタートすると、2026年3月に最終回を迎えた。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、2025年に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は興収108億円を超える大ヒットとなった。アニメは『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
今回舞台化される『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語。デンジとレゼの切なくも激しい関係性や劇的な展開が魅力の人気エピソードを舞台で表現する。
公演は、7月25日〜8月2日に東京・天王洲 銀河劇場、8月7日〜12日に京都劇場にて上演される。
■出演キャスト
デンジ：土屋直武
レゼ：相馬結衣
早川アキ：梅津瑞樹
パワー：甲田まひる
天使の悪魔：ゆうたろう
ビーム：梶原颯
暴力の魔人：船木政秀
チェンソーマン：夛田将秀／仲宗根豊
ボム：海田真衣／池田真結
マキマ：平野 綾
＜サブキャスト＞
三好大貴、阿瀬川健太、新原ミナミ、笹川大輔、山崎竜之介（※崎＝たつさき）、寺井竜哉、大賀辰次朗
＜ダンサー＞
キッキィ、啓、ゴリキング、Charlie
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