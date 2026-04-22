東京メトロ・銀座線は、きょう午前6時20分ごろに起きた浅草駅での発煙の影響で、浅草駅と三越前駅の区間で運転を見合わせていますが、東京メトロによりますと、運転の再開は午後8時ごろになるということです。東京消防庁などによりますと、きょう（22日）午前6時半ごろ、銀座線の浅草駅で線路内にあるケーブルから煙が出て、線路の切り替えを行うケーブルなど複数本が損傷したということです。東京メトロは設備の復旧作業を行って