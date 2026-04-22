バレーボール女子元日本代表の江畑幸子さんが２２日、自身のインスタグラムを更新。「安産祈願に行ってきました今年の夏に家族が増える予定です」と記し、夫でＳＶリーグ女子・姫路の高橋駿コーチとの２ショットを投稿した。「元気な赤ちゃんに会えるのがドキドキ、ワクワク、楽しみです」と今の思いを記した江畑さん。ハッシュタグをつけて「＃安産祈願」「＃妊娠７ケ月」「＃三人家族もあと少し」「＃四人家族もよろしくね