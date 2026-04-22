ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子が22日、都内で行われた、ヴィークレアのサロン専売品ヘアケアシリーズ「&honey Professional」の誕生記念発表会に同グループの與真司郎とともに登場。白のワンショルダードレス姿で、トレーニングを重ねてきた“なりたいカラダ”を印象付けた。宇野実彩子○自分がプロだと思うことは「身体の美意識」「&honey」はハチミツの持つ美容効果に着目して2018年に誕生した、化粧品メー