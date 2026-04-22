今週のレギュラーガソリン1リットルあたりの価格は169円50銭となりました。政府の補助金の効果で、今後もガソリン価格は170円近辺での値動きが予想されます。経済産業省は、全国のレギュラーガソリンの平均小売価格を発表し、おととい時点で1リットルあたり169円50銭となりました。値上がりは2週連続で、前の週と比べて2円値上がりしましたが、政府の補助金の効果で、ガソリン価格は170円近辺での値動きが続いています。政府は、3