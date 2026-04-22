日本テレビ系列で現在放送中の波瑠・麻生久美子W主演の『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）。第3話「ルナVS江戸川乱歩トリック狂の殺人…通天閣の頭脳戦」が4月22日に放送予定です。【写真】第三話ゲスト出演者の、山口馬木也と岩瀬洋志仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは鋭い洞察力で