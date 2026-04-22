Image: Al Jazeera English｜ロボが人間を超えた歴史的瞬間 動画で見るとスピードがレベチ。19日に開かれた北京ハーフマラソン（21km）で、自立走行型ロボットが人間1万2000人をごぼう抜きで優勝を決めました。タイムは50分26秒。昨年2月に人類で初めて57分の壁を破ったウガンダのヤコブ・キプリモ選手の世界記録（56分42秒）を6分以上も縮めたことになります。開発したのはファーウェイ系