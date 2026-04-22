アップルが「iPhone 18 Pro」に搭載する新たなカメラシステムの生産を開始したことが、海外にて報じられています。 韓国メディアのETNewsによれば、iPhone 18 Proでは「可変絞りカメラ」が搭載されるとしています。可変絞りではセンサーに届く光の量を制御でき、暗い環境では開いてより多くの光を取り込み、明るい場面では閉じて露出オーバーを防ぎます。これにより、ユーザーは被写界深度をより細かくコントロールできるように