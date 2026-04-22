翻訳家たちの“後押し”によって、日本文学はいま海外へ大きく広がっている。なぜ今、日本文学が英語圏の読者にこれほど強く響いているのか。そして、この流れを一時的なブームで終わらせないためには何が必要なのか。現代の日本文学が持つ魅力と、それを支える環境づくりの課題を探った。なぜ今、日本文学なのか若い読者、特に女性たちに広がる支持今、日本文学を支えているのは、若い世代の読者たちだ。その中心には女性読者に