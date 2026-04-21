【漫画】本編を読むテレビアニメ・ドラマ化もされた『女子高生の無駄づかい』（KADOKAWA）で知られる漫画家・ビーノさん。彼女が自身の子育てについて描いた育児エッセイ漫画の第2作となるのが『エモーショナルイヤイヤ期 〜人間を3年育ててみた〜』（KADOKAWA）だ。俗に言う“魔の三歳児”になった息子・ぽよくんとの日々は笑い、感動、困惑……まさに感情のジェットコースター!? “育児あるある”をビーノさん独特の視点でポ