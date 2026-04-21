東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は8月16日に愛媛県武道館で『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents TGC 松山 2026）を開催する。【写真】美しい！真っ赤なドレスの矢吹奈子2024年、「TGC地方創生プロジェクト」が四国地方における記念すべき最初の地として愛媛県松山市に初上陸。明治27年の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和へと、時代ととも