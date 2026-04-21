TGC松山、開催決定 矢吹奈子「みかんジュースの蛇口は絶対に飲みたい」【出演者第1弾解禁】
東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は8月16日に愛媛県武道館で『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents TGC 松山 2026）を開催する。
【写真】美しい！真っ赤なドレスの矢吹奈子
2024年、「TGC地方創生プロジェクト」が四国地方における記念すべき最初の地として愛媛県松山市に初上陸。明治27年の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和へと、時代とともに輝き続ける愛媛県松山市のシンボル「道後温泉本館」が約5年半に渡る保存修理工事を終え再び息を吹き返した、そんな130年変わらない愛媛県松山市の景色が帰ってきた最初の週末にTGC松山を初開催し、時代を超えて世界中から愛される松山市の魅力の数々を、TGC松山に集った最新トレンドとともに全国、世界に向けて発信。総体感人数はのべ約84万4950人、経済波及効果は約20億7086万円を記録した。
2回目の開催となる今回のTGC松山のテーマは“RETRO-FUTURE SUMMER”。明治の文豪や俳人が心を寄せた風景と最先端の都市機能がシームレスにつながるまち、松山。新しく生まれ変わる「松山市駅」をゲートに、過去（RETRO）と未来（FUTURE）を自由に行き来する旅が始まる。
夏目漱石や正岡子規がともに暮らした唯一の場所「愚陀佛庵」や数々の「句碑」。文豪たちの足跡が残るまち並みや、ノスタルジックな「三津浜」の路地裏を歩いた後には、船に乗って「興居島」の青い海へと飛び出す。そんなハイブリッドなまちの楽しさを、TGCが持つ圧倒的なエネルギーでさらにブースト。明治から現代へと歴史を飛び越える、最高に刺激的な夏を届ける。
今回のキービジュアルも“RETRO-FUTURE SUMMER”をコンセプトに、現存12天守の「松山城」と「松山市駅」がシームレスにつながり、レトロなタッチで描かれた流行のファッションアイテムが舞う、まさに過去と未来が交差するRETRO-FUTUREな世界観が描かれた、TGCらしいファッショナブルなビジュアルに仕上がっている。
プラチナパートナーには、3月27日にW TOKYOと資本業務提携契約を締結したSBIホールディングスの子会社であるSBI証券に決まった。
20日の記者発表会には、TGCを代表して、アジアを中心としたグローバルな人気を誇る矢吹奈子が、松山市の市花でもある「椿」をイメージし、春の訪れを告げるかのような抜け感のあるロングドレスをまとって登場した。TGCの魅力について「ランウェイで最新のトレンドを知れること、そしてランウェイを歩きながら応援してくださるファンの皆さんの声援だったり、うちわを見ると本当にうれしくて、ルンルンで歩けます。クールに歩いてって言われてる時も、心の中ではすっごいうれしくて、その気持ちが抑えきれないぐらい上がってくるんですけど、いつもクールにクールにって思いながら歩いています。また、東京と地方に行くのとで本当に観客の皆さんの雰囲気も違って、声のかけ方も、ちょっと大人しめなところもあったり、ガンガン名前を呼んでくださるファンの方が多いところもあったり、いつも違うので毎回楽しみです。名前を呼んでくれるのはすごくうれしくて、なこちゃんって聞こえたりすると、はーいって言いたくなります。ぜひ皆さん、出演者の皆さんの名前を呼んでいただけたらと思います」と語った。
続けて、松山での思い出について聞かれると「10年前の2016年にHKT48のツアーでまわらせていただいたことがありました。私がその時のツアーの中で弾き語りをやらせていただいて、毎回本当に緊張していたんですけど、ファンの方の頑張れ！っていう声援のおかげで乗り越えたっていう、すごいあたたかい皆さんに囲まれていた記憶がありますね。TGC松山は初なのですが、楽しみなことはケータリングです。10年前に来た時は、空港でみかんジュースの蛇口を見つけたのに行けなかったんですよ。なので今回は絶対に飲みたいなって思っています」と振り返った。
最後に、TGC松山の開催に向けて「ランウェイを歩くのも今から楽しみなんですけど、やっぱり松山の皆さんに早くお会いしたいなという気持ちでいっぱいです。松山の魅力を全国に発信できるよう、そして松山の皆さんにTGCを楽しんでいただけるよう、私自身も楽しみながら頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
今回のTGC松山でも、W TOKYOとLDH JAPAN、日本を代表するエンタメカンパニー2社が仕掛ける唯一無二の地方創生プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の実施が決定。実施に向けて、記者発表会では、同プロジェクトのリーダー的存在であるEXILE TETSUYAから届いたビデオメッセージが披露された。
出演者の第1弾が解禁され、ゲストモデルに、SNS総フォロワー数470万人超え、令和を牽引するトレンドセッターなごみ、現在放送中のドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』でトリプル主演の矢吹が決定。さらに、嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）ら、豪華出演者たちが再び松山に集結する。
記者発表会には野志克仁松山市長、『SBI証券 presents TGC 松山 2026』のプラチナパートナーであるSBI証券専務取締役の小川裕之氏らも登壇。開催に向けて思いを語った。
【写真】美しい！真っ赤なドレスの矢吹奈子
2024年、「TGC地方創生プロジェクト」が四国地方における記念すべき最初の地として愛媛県松山市に初上陸。明治27年の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和へと、時代とともに輝き続ける愛媛県松山市のシンボル「道後温泉本館」が約5年半に渡る保存修理工事を終え再び息を吹き返した、そんな130年変わらない愛媛県松山市の景色が帰ってきた最初の週末にTGC松山を初開催し、時代を超えて世界中から愛される松山市の魅力の数々を、TGC松山に集った最新トレンドとともに全国、世界に向けて発信。総体感人数はのべ約84万4950人、経済波及効果は約20億7086万円を記録した。
夏目漱石や正岡子規がともに暮らした唯一の場所「愚陀佛庵」や数々の「句碑」。文豪たちの足跡が残るまち並みや、ノスタルジックな「三津浜」の路地裏を歩いた後には、船に乗って「興居島」の青い海へと飛び出す。そんなハイブリッドなまちの楽しさを、TGCが持つ圧倒的なエネルギーでさらにブースト。明治から現代へと歴史を飛び越える、最高に刺激的な夏を届ける。
今回のキービジュアルも“RETRO-FUTURE SUMMER”をコンセプトに、現存12天守の「松山城」と「松山市駅」がシームレスにつながり、レトロなタッチで描かれた流行のファッションアイテムが舞う、まさに過去と未来が交差するRETRO-FUTUREな世界観が描かれた、TGCらしいファッショナブルなビジュアルに仕上がっている。
プラチナパートナーには、3月27日にW TOKYOと資本業務提携契約を締結したSBIホールディングスの子会社であるSBI証券に決まった。
20日の記者発表会には、TGCを代表して、アジアを中心としたグローバルな人気を誇る矢吹奈子が、松山市の市花でもある「椿」をイメージし、春の訪れを告げるかのような抜け感のあるロングドレスをまとって登場した。TGCの魅力について「ランウェイで最新のトレンドを知れること、そしてランウェイを歩きながら応援してくださるファンの皆さんの声援だったり、うちわを見ると本当にうれしくて、ルンルンで歩けます。クールに歩いてって言われてる時も、心の中ではすっごいうれしくて、その気持ちが抑えきれないぐらい上がってくるんですけど、いつもクールにクールにって思いながら歩いています。また、東京と地方に行くのとで本当に観客の皆さんの雰囲気も違って、声のかけ方も、ちょっと大人しめなところもあったり、ガンガン名前を呼んでくださるファンの方が多いところもあったり、いつも違うので毎回楽しみです。名前を呼んでくれるのはすごくうれしくて、なこちゃんって聞こえたりすると、はーいって言いたくなります。ぜひ皆さん、出演者の皆さんの名前を呼んでいただけたらと思います」と語った。
続けて、松山での思い出について聞かれると「10年前の2016年にHKT48のツアーでまわらせていただいたことがありました。私がその時のツアーの中で弾き語りをやらせていただいて、毎回本当に緊張していたんですけど、ファンの方の頑張れ！っていう声援のおかげで乗り越えたっていう、すごいあたたかい皆さんに囲まれていた記憶がありますね。TGC松山は初なのですが、楽しみなことはケータリングです。10年前に来た時は、空港でみかんジュースの蛇口を見つけたのに行けなかったんですよ。なので今回は絶対に飲みたいなって思っています」と振り返った。
最後に、TGC松山の開催に向けて「ランウェイを歩くのも今から楽しみなんですけど、やっぱり松山の皆さんに早くお会いしたいなという気持ちでいっぱいです。松山の魅力を全国に発信できるよう、そして松山の皆さんにTGCを楽しんでいただけるよう、私自身も楽しみながら頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
今回のTGC松山でも、W TOKYOとLDH JAPAN、日本を代表するエンタメカンパニー2社が仕掛ける唯一無二の地方創生プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の実施が決定。実施に向けて、記者発表会では、同プロジェクトのリーダー的存在であるEXILE TETSUYAから届いたビデオメッセージが披露された。
出演者の第1弾が解禁され、ゲストモデルに、SNS総フォロワー数470万人超え、令和を牽引するトレンドセッターなごみ、現在放送中のドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』でトリプル主演の矢吹が決定。さらに、嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）ら、豪華出演者たちが再び松山に集結する。
記者発表会には野志克仁松山市長、『SBI証券 presents TGC 松山 2026』のプラチナパートナーであるSBI証券専務取締役の小川裕之氏らも登壇。開催に向けて思いを語った。