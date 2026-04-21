ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、世界中でブームを生んでいるモンチッチと初めてのUTコレクションを5月1日に発売する。さまざまなモンチッチたちの写真を使用したフォトTシャツが、WOMENとGIRLSのラインアップで登場する。大人も子どもも可愛く着こなせるモンチッチUTをぜひチェックしてほしい考え。4月21日公開されるスペシャルサイトにはモンチッチUTの発売を記念して、モンチッチちゃんが曜日ごとに異なるU