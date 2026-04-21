毎日のインナーは、着心地のよさと使いやすさの両立が大切。そんな女性のニーズに寄り添う「綿100％前開きらくらくブラ」が登場しました。肌にやさしい素材と、ストレスフリーな着脱設計で、日常使いからナイトブラ、さらには授乳や介護シーンまで幅広く活躍。シンプルながら機能性に優れた一枚で、心地よい毎日を叶えてみませんか♡ 綿100％でやさしい着心地 ふんわりとした綿100％素材を使