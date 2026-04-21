綿100％前開きブラで快適生活♡やさしさ重視の新定番インナー

毎日のインナーは、着心地のよさと使いやすさの両立が大切。そんな女性のニーズに寄り添う「綿100％前開きらくらくブラ」が登場しました。肌にやさしい素材と、ストレスフリーな着脱設計で、日常使いからナイトブラ、さらには授乳や介護シーンまで幅広く活躍。シンプルながら機能性に優れた一枚で、心地よい毎日を叶えてみませんか♡

綿100％でやさしい着心地

ふんわりとした綿100％素材を使用し、肌にやさしくなじむ心地よさが魅力。敏感肌の方にも嬉しいやわらかな肌ざわりで、長時間の着用でも快適に過ごせます。

通気性にも優れているため、季節を問わず使いやすく、普段使いはもちろんナイトブラとしてもおすすめです♪

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着脱ラク＆美シルエットを両立

スナップボタン仕様で腕を上げずに着脱できるのが大きなポイント。忙しい朝や疲れている夜でもスムーズに着替えられます。

さらに脇高設計で背中の段差をカバーし、すっきりとしたシルエットに。幅広ストラップが肩への負担を軽減し、長時間でもラクな着け心地を実現します。

使いやすさを考えた機能性

取り外し可能なパッド付きで、お好みのフィット感に調整可能。

※洗濯の際はパッドを取り外し、アイロンは当てないでください。

カラーは選べる3色展開で、日常使いしやすいラインナップ。

サイズはM～L（バスト約79～94cm）、L～LL（バスト約86～101cm）で幅広く対応しています。価格は1,408円（税込）と手に取りやすいのも嬉しいポイントです。

毎日に寄り添うやさしい一枚

肌へのやさしさと使いやすさを兼ね備えた「綿100％前開きらくらくブラ」は、日々の生活を快適にしてくれる頼れる存在。

リラックスタイムからアクティブな日まで、さまざまなシーンで活躍してくれます。無理なく心地よく過ごしたい方に、ぜひ取り入れてほしい一枚です♡