20日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズが取り組むSDGsプロジェクト「Blazers Smile Action」に賛同した株式会社ヴォイスの協力のもと、大阪府泉大津市内の小学校現場で使用するスマイルボール、中学校現場で使用するバレーボールを泉大津市教育委員会に寄贈したことをクラブ公式サイトで発表した。 日鉄堺BZが取り組む社会貢献プロジェクト「Blazers Sm