ツエーゲン金沢は21日、2025シーズンをもって現役を引退した平智広氏(35)が、強化部のスカウト担当に就任することを発表した。東京都出身の平氏は東京ヴェルディユースから法政大を経て、2013年にFC町田ゼルビアへ加入。2016年に古巣の東京ヴェルディへ復帰した。その後、2024年7月に金沢へ移籍。2025シーズン限りで引退となっていた。平氏はクラブ公式サイトを通じて「現役最後の挑戦の場を与えてくださったこのクラブで、