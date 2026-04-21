「自分にしか見ることができなかった景色があります」35歳で引退の平智広氏、セカンドキャリアが決定
ツエーゲン金沢は21日、2025シーズンをもって現役を引退した平智広氏(35)が、強化部のスカウト担当に就任することを発表した。
東京都出身の平氏は東京ヴェルディユースから法政大を経て、2013年にFC町田ゼルビアへ加入。2016年に古巣の東京ヴェルディへ復帰した。その後、2024年7月に金沢へ移籍。2025シーズン限りで引退となっていた。
平氏はクラブ公式サイトを通じて「現役最後の挑戦の場を与えてくださったこのクラブで、今度はスカウトとしてキャリアを始められることを、大変嬉しく思っています」とコメント。「自分にしか見ることができなかった景色があります。選手としての経験を活かし、チームの発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●平智広
(たいら・ともひろ)
■生年月日
1990年5月10日(35歳)
■出身地
東京都
■チーム歴
東久留米ひばりSC-横河武蔵野FCJrユース-東京Vユース-法政大-町田-東京V-金沢
■出場記録
J1リーグ:1試合(0得点)
J2リーグ:210試合(12得点)
J3リーグ:85試合(2得点)
カップ戦:2試合(0得点)
■コメント
この度、ツエーゲン金沢のスカウトとして就任いたしました。
現役最後の挑戦の場を与えてくださったこのクラブで、今度はスカウトとしてキャリアを始められることを、大変嬉しく思っています。
自分にしか見ることができなかった景色があります。
選手としての経験を活かし、チームの発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります。
今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。
東京都出身の平氏は東京ヴェルディユースから法政大を経て、2013年にFC町田ゼルビアへ加入。2016年に古巣の東京ヴェルディへ復帰した。その後、2024年7月に金沢へ移籍。2025シーズン限りで引退となっていた。
平氏はクラブ公式サイトを通じて「現役最後の挑戦の場を与えてくださったこのクラブで、今度はスカウトとしてキャリアを始められることを、大変嬉しく思っています」とコメント。「自分にしか見ることができなかった景色があります。選手としての経験を活かし、チームの発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります」と述べた。
●平智広
(たいら・ともひろ)
■生年月日
1990年5月10日(35歳)
■出身地
東京都
■チーム歴
東久留米ひばりSC-横河武蔵野FCJrユース-東京Vユース-法政大-町田-東京V-金沢
■出場記録
J1リーグ:1試合(0得点)
J2リーグ:210試合(12得点)
J3リーグ:85試合(2得点)
カップ戦:2試合(0得点)
■コメント
この度、ツエーゲン金沢のスカウトとして就任いたしました。
現役最後の挑戦の場を与えてくださったこのクラブで、今度はスカウトとしてキャリアを始められることを、大変嬉しく思っています。
自分にしか見ることができなかった景色があります。
選手としての経験を活かし、チームの発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります。
今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。