『忠誠心が強い犬』の特徴４選 犬といえば、忠誠心が強いというイメージを持つ人も多いでしょう。しかし、犬も性格はさまざまです。全ての犬が高い忠誠心を持っているとは限りません。ここでは、忠誠心が強い犬がみせる行動を紹介します。 1.常に飼い主の言動を観察している 忠誠心の強い犬たちは、常に飼い主の行動を観察していたり、発した言葉を聞き分けようとする姿勢を見せます、これは、いつ指示を出され