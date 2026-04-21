千葉県の商業施設の駐車場で、トラブルになった男性に車で衝突して殺害しようとしたなどとして、76歳の男が逮捕されました。殺人未遂と傷害の疑いで逮捕されたのは、千葉県市原市の無職、中野直樹容疑者です。警察によりますと、中野容疑者は19日午後3時すぎ、市原市の商業施設の駐車場で、駐車をめぐるトラブルから口論になった男性に軽乗用車で衝突して殺害しようとしたほか、逃走する中野容疑者の車のドアノブをつかんだ男性の