ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手（32）が右肘関節遊離体のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。22日にカーラン・ジョーブ整形外科クリニックで遊離体の除去手術を受ける予定で、復帰はシーズン後半になるという。ドジャースはディアスの代わりに、今月ナショナルズからトレードで加入した左腕ジェーク・エダー投手（27）を3Aからメジャーに昇格させた。ディアスは19日（同20日）、敵地で