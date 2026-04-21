春になると出回る新にんじんは、通常のにんじんよりも甘みが強くみずみずしいのが特徴です。そのまま食べても美味しい旬の味わいを、とっておきの副菜レシピで存分に楽しみましょう！簡単に作れて食卓がぐっと華やぐ、人気レシピを厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】お箸がとまらない！新にんじんで作るしりしりレシピ沖縄の郷土料理としておなじみのにんじんしりしりは、春の新にんじんで作ると甘みが際立って格別の美味