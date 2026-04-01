黒木メイサが11年ぶりに連続ドラマ単独主演を務めるドラマ『八神瑛子 ‐上野中央署 組織犯罪対策課‐』が、Huluにて7月24日より独占配信開始されることが決定。黒木と原作者の深町秋生からコメントが到着した。【写真】深町秋生「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ書影ギャラリー2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に送り出