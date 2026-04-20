北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県に発表されていた「津波注意報」は、20日午後11時45分に解除されました。津波注意報解除北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県に発表されていた「津波注意報」は、20日午後11時45分に解除されました。