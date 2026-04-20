◇JABA日立市長杯選抜野球大会決勝東芝6―1日本製鉄鹿島（2026年4月20日日立製作所野球場）ありったけの思いを打球に乗せた。初回1死満塁。東芝・下山は2球目の内寄りスライダーに詰まらされたが、右前で弾む先制の2点適時打となった。「何とか一本出して、先に点を取りたかった。思ったより詰まりましたが、逆にそれが良かったですし、うれしかったです」主導権を握る一打に続いて魅せたのは、1点差に迫られた直後の8